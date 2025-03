Cerca de 50 mil pessoas desaparecidas deste o início da guerra no Sudão

Cerca de 50.000 pessoas desapareceram no Sudão desde o início da guerra, em abril de 2023, segundo dados do Grupo Sudanês para a Defesa dos Direitos e Liberdades hoje divulgados.

Em declarações ao Sudan Tribune, o presidente da organização não-governamental (ONG), Al Sadiq Ali Hassan, lamentou a dificuldade em manter uma contagem das vítimas do conflito.

O número real de desaparecidos deverá ser muito superior ao reportado, avisou Hassan, lembrando que é difícil aceder a áreas controladas pelas forças do RSF, para além dos cortes nas comunicações.

Em novembro de 2024, o Grupo de Investigação do Sudão da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres estimou 60.000 mortes só em Cartum.

Nas últimas semanas, o exército do Sudão tem progredido em várias frentes, incluindo na capital Cartum, onde já recuperou o controlo do palácio presidencial.

O líder das forças paramilitares sudanesas, as Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdane Daglo, admitiu hoje que as suas tropas perderam o controlo da capital.

"Confirmo-vos que, efetivamente, saímos de Cartum, mas [...] regressaremos com uma determinação mais forte", afirmou Daglo, num discurso dirigido às tropas e transmitido nas redes sociais.

A guerra dividiu o país, o terceiro maior de África, em dois: o exército controla o norte e o leste, enquanto as RSF dominam uma parte do sul e a quase totalidade da vasta região do Darfur, a oeste, na fronteira com o Chade.

Tanto as RSF como o exército foram acusados de atrocidades e os seus dirigentes estão sujeitos a sanções americanas. Em janeiro de 2025, Washington acusou formalmente as RSF de "genocídio".

Durante a frágil transição política que se seguiu à queda do presidente Omar al-Bashir, em 2019, os generais Burhane e Daglo forjaram uma aliança de conveniência para expulsar figuras civis do Governo, antes que uma forte luta pelo poder os colocasse um contra o outro e terminasse em guerra aberta.