APRAM e AIDA Cruises juntam-se em acção de reflorestação

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), em parceria com a companhia de cruzeiros AIDA Cruises, realizou na segunda-feira uma acção de plantio de árvores no Parque Ecológico do Funchal. A iniciativa, inserida na política de sustentabilidade ambiental dos Portos da Madeira, contou também com a colaboração do Município do Funchal e da Blandy Shipping, agente de navegação da companhia.

O evento reuniu tripulantes do navio 'AIDAcosma', incluindo o capitão Vincent Cofalka, um grupo de passageiros e representantes da direcção de Gestão de Recursos e Ambiente dos Portos da Madeira. Durante a acção, foram plantadas cerca de 20 árvores numa área sinalizada com uma placa identificativa do navio da companhia alemã.

Patrícia Bairrada, directora Comercial e de Relações Públicas da APRAM, destacou o compromisso ambiental da APRAM: "Levamos muito a sério o nosso compromisso com o ambiente, com a sustentabilidade e com a responsabilidade social, e esta atividade é mais uma ação concreta com estes valores”

A representante também lembrou que esta é a segunda vez que a AIDA Cruises participa de uma iniciativa semelhante na Região.

O capitão Vincent Cofalka reforçou o comprometimento da AIDA Cruises com as comunidades locais visitadas. "Estamos comprometidos com as comunidades que recebemos temporada após temporada. Essas acções ambientais são uma forma de reforçarmos essa proximidade e contribuirmos para a sustentabilidade ambiental", disse.

O 'AIDAcosma' encerrou sua temporada de cruzeiros na Madeira na segunda-feira, trazendo à Região 5.819 passageiros e 1.427 tripulantes. Durante a temporada, que decorreu entre Novembro e Março, o navio realizou 20 escalas no Funchal. Agora, a embarcação será reposicionada para operar no Mediterrâneo.