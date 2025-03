APRAM e AIDA Cruises promovem acção de reflorestação no Parque Ecológico do Funchal

A Administração dos Portos da Região e a AIDA Cruises vão realizar esta segunda-feira, dia 31 de Março, mais uma acção de plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal. A iniciativa conta com o apoio do agente de navegação da companhia, a Blandy Shipping, e serve para assinalar a última escala da temporada do navio 'AIDAcosma'.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa integra-se na política de sustentabilidade ambiental de descarbonização que os Portos da Madeira tem desenvolvido. “Encaramos o nosso compromisso com o ambiente e com o turismo sustentável de uma forma muito séria e empenhada, e esta acção de plantação de árvores, a terceira em menos de um ano, é disso exemplo”, explica a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, lembrando as anteriores acções desenvolvidas no Parque Ecológico do Funchal, sempre com o apoio e envolvimento da autarquia

O projecto teve início há um ano, precisamente com a tripulação do 'AIDAcosma', sendo que a ideia mereceu o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Ainda no ano passado, no âmbito da Cruise Atlantic Islands Conference, que juntou no Funchal as autoridades portuárias de Canárias, Açores, Cabo Verde e Madeira, foi firmado um acordo de cooperação ambiental entre os Portos da Madeira, a Câmara Municipal e a CLIA – Cruise Lines International Association, com objectivo de promover anualmente ações de reflorestação e educação ambiental no Parque Ecológico, envolvendo as companhias de cruzeiro que visitam a Madeira

“Este entendimento, de que muito nos orgulhamos, começou logo a ser concretizado, pois na véspera da assinatura, um grupo de participantes da Conferência CAI subiu à serra para uma plantação de árvores”, recorda Paula Cabaço, adiantando que estão já a ser preparadas futuras ações deste âmbito. “O objetivo passa também por envolver não apenas as tripulações, mas também os passageiros dos navios que nos visitam, através de iniciativas que assinalem o início e o fim da época de cruzeiros na Madeira.”

Já a companhia alemã AIDA, tem sido responsável pela maior fatia do número de passageiros que passam pelo Porto do Funchal. Nesta época (Setembro de 2024 até Maio de 2025) tem programadas um total de 36 escalas, com o navio AIDAcosma a ser responsável por 20 dessas ‘visitas’, transportando 149.347 passageiros e 26.230 tripulantes. O AIDAblu foi o segundo navio da companhia com mais escalas neste período na Madeira, com 11 (24.220 passageiros e 3.796 tripulantes), numa época em que AIDAmar, AIDAsol e AIDAprima também atracaram no Funchal. No ano passado, com 39 escalas, a AIDACruises transportou 182.040 passageiros, representando 24,98% do volume total de cruzeiristas que passaram pela Madeira: 728.604.