Árbitros de futebol cumprem segunda acção de reciclagem e avaliação da época

A segunda Acção de Reciclagem e Avaliação de futebol para a época 2024/2025, que decorreu na manhã deste sábado, entre as 8h30 e as 13 horas, na Escola Horácio Bento de Gouveia, contou com a presença de aproximadamente 80 árbitros.

Estiveram presentes o Presidente do Conselho de Arbitragem da AF Madeira, Roberto Santos, o Presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, e o Director Regional do Desporto, David Gomes, refere a Associação de Futebol da Madeira em comunucado de imprensa.

Para além da componente avaliativa teórica da reciclagem, o evento incluiu momentos formativos sobre temáticas essenciais para o desenvolvimento dos árbitros de futebol.

Bruno Sousa, especialista em nutrição desportiva, abordou a importância de uma alimentação adequada para o desempenho desportivo, enquanto que o oão Reis deu a conhecer o planeamento e a preparação para o jogo, com vista a melhorar a performance e recursos dos árbitros.

A formação contou ainda com a presença de representantes do NAFRAM (Núcleo de Árbitros de Futebol da RAM), da APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) e da ATARAM (Associação de Técnicos de Arbitragem de Futebol da Madeira).

"Este evento teve como objectivo aferir os conhecimentos teóricos assim como promover a formação contínua dos árbitros de futebol", acrescenta.