Madeira teve o melhor rácio nacional na colheita de órgãos em 2024

No último ano os transplantes de órgãos realizados no Hospital Dr. Nélio Mendonça foi, em rácio, o mais alto do país.

"Em 2024, no rácio do país, foi o Hospital Dr. Nélio Mendonça quem colheu mais órgãos para o Instituto Portuguêsdo Sangue e da Transplantação", revelou Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil, por ocasião da cerimónia de assinatura de protocolos entre o SESARAM e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas.

O governante reforçou o papel do programa de Hospitalização Domiciliária, que em dois anos "retirou três centenas de doentes" do hospital.

Deu ainda conta do significativo aumento de médicos de família no Sistema Regional de Saúde, que passou se 127, em 2015, para os actuais 204, contingente que em breve será reforçado com mais 14 novos médicos.

E porque está na moda haver eleições de seis em seis meses, Pedro Ramos deixou a garantia que "o Sistema Regional de Saúde não vai vacilar", disse.