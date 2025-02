Luxemburgo foi o principal país investidor na Madeira em 2024

O ministro da Economia afirmou hoje à Lusa que o investimento direto estrangeiro (IDE) captado no ano passado mostra como Portugal se está a posicionar fortemente nos mercados internacionais, demonstrando a capacidade de gerar confiança nos investidores.

"O investimento direto estrangeiro captado pela economia portuguesa em 2024, um recorde nos últimos 16 anos, é mais um indicador positivo que mostra como Portugal se está a posicionar fortemente nos mercados internacionais", disse Pedro Reis, comentando os dados do Banco de Portugal (BdP) hoje divulgados.

O IDE em Portugal subiu 13,2 mil milhões de euros em 2024, 3.500 milhões dos quais referentes a imobiliário, ascendendo o 'stock' de investimento direto do exterior a 71% do PIB.

"O país demonstra capacidade de gerar confiança nos investidores e de internacionalizar as suas empresas, num momento particularmente decisivo da economia mundial", rematou o ministro da Economia.

As transações de IDE subiram 18,9% face aos 11,1 mil milhões registados em 2023, "devido sobretudo ao investimento realizado no capital de entidades portuguesas (11,1 mil milhões de euros)", explica o BdP.

Os países europeus foram os que mais investiram em Portugal no ano passado, com destaque para Espanha (3,8 mil milhões de euros), Luxemburgo (3,1 mil milhões de euros) e Países Baixos (1,4 mil milhões de euros).

Enquanto Espanha investiu mais nas regiões Centro, Península de Setúbal, Alentejo, Norte e Oeste e Vale do Tejo, o Luxemburgo foi o principal país investidor na Região Autónoma da Madeira (33%). Já os Países Baixos foram o principal investidor na Grande Lisboa (21%).

Por outro lado, as transações de investimento direto de Portugal no exterior totalizaram 7,2 mil milhões de euros (5,7 mil milhões de euros em 2023). Este investimento foi também realizado maioritariamente em entidades residentes em países do continente europeu, em particular, nos Países Baixos (1,8 mil milhões de euros), em Espanha (1,1 mil milhões de euros) e no Luxemburgo (1,1 mil milhões de euros).