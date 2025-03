Saiba quem venceu o 'Trapalhão' de hoje no Funchal

Já são conhecidos os vencedores do Cortejo Trapalhão deste ano, no Funchal, aos quais foram atribuídos os prémios monetários que estavam em jogo nas diversas categorias.

No desfile que percorreu a Avenida Francisco Sá Carneiro e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses participaram 578 foliões, entre mascarados individuais ou em grupo.

De acordo com a informação veiculada pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, com base nas escolhas do jurí, 'Ícaro' foi o Rei Trapalhão deste ano, arrecadando o prémio de 100 euros. Já a 'Tina Turner' venceu o título 'Travesti', recebendo um prémio semelhante.

'Tina Turner' venceu o prémio 'Melhor Travesti'. , Foto Hélder Santos/ASPRESS

Na categoria 'Melhor Animação Solidária', o prémio de 300 euros foi entregue ao 'Encontro das Aves', pelo Centro Regional do Funchal.

A 'Melhor Animação Escola' foi para o Infantário Primaveras, que fez desfilar 'Brincando no Mundo Cowboy', ficando com um prémio de 300 euros.

Ainda dentro dos grupos, a 'Melhor Animação' coube à 'Fantasia de cores', dos Polos Comunitários da IHM, que trouxeram à avenida quase 200 foliões. Arrecadaram um prémio no valor de 500 euros. O segundo prémio, no valor de 300 euros, foi para 'Nós e as Tradições - Bonecas de Massa'.

'Ícaro' foi o 'Rei Trapalhão' deste ano. , Foto Hélder Santos/ASPRESS

Na categoria 'Melhor tema' destacou-se a 'Siga Rodapeste', que venceu o 1.º prémio no valor de 500 euros. O segundo classificado foi 'Trump Resolve', da Associação Flore das Cerejeiras, ficando com 300 euros de prémio.

No que toca aos foliões que participaram de forma individual ou em pares, os prémios foram distribuídos por adultos e crianças.

'O Monstro das Malas' foi o melhor disfarce individual dos mais pequenos. , Foto Hélder Santos/ASPRESS

Nos mais pequenos, o 1.º lugar coube ao 'Montro das malas', recebendo 100 euros de prémio; em 2.º ficaram os 'Diabos dançantes da Venezuela', com um prémio de 75 euros; e por fim 'Os caretos' em 3.º lugar, com um prémio de 50 euros.

Entre os foliões adultos, o grande vencedor foi o 'Caracol', que ficou em 1.º lugar e ganhou um prémio de 150 euros; em 2.º lugar ficou o 'KFC - A Galinha', levando um prémio de 100 euros; o 3.º prémio, no valor de 75 euros, coube aos 'Caretos'0