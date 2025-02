Previsão de paz dentro de semanas e sinais de melhoras do Papa entre as notícias em destaque na imprensa nacional

Público:

- "CGD é um dos bancos a dar dinheiro a autarquias com 'spreads' negativo"

- "Ucrânia. Trump recebe Macron e admite forças europeias na manutenção de paz"

- "Acordo sobre minerais pode ser assinado na próxima semana"

- "Zelensky assinala três anos de 'heroísmo' rodeado por aliados em Kiev"

- "Alemanha. Merz quer Governo até à Páscoa com SPD como parceiro"

- "Estudo Edulog. 40% das escolas portuguesas têm menos de 15 alunos"

- "Função pública. Alguns técnicos superiores têm suplemento já em junho"

- "Portugal. Apoiar países pobres, sim, mas maioria quer algo em troca"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo criticado por todos os candidatos"

- "Futebol. FC Porto de Anselmi segue sem vencer no Dragão"

Correio da Manhã:

- "Acidente deixa sequelas. Atropelada na passadeira vive com ferros no braço"

- "Influencer Tiago Grila confessou o crime. Diz agora que foi brincadeira"

- "FC Porto 1 V. Guimarães 1. Dragões sem chama para o título"

- "Líderes em alegre convívio. Rivais à gargalhada [Rui Costa e Frederico Varandas]"

- "Eleições na Luz. Portugueses elegem Rui Costa presidente do Benfica"

- "Salário-Base. 3,4 milhões ganham menos de mil euros/mês"

- "Três anos de combates. Ucrânia à espera da paz"

- "'Último aviso', diz Merz. Alemanha cerra fileiras contra subida da extrema-direita"

- "Homem acusado de violar mulheres que conheceu no Tinder"

- "Ensino. Bullying com canal para denúncia"

- "Sinais de melhoras. Papa Francisco liga para Gaza"

Jornal de Notícias:

- "Hospitais públicos rendidos ao uso da canábis medicinal"

- "FC Porto 1-1 V. Guimarães. Dar água sem caneco. Em noite de chuva intensa e após golaço de Fábio Vieira, dragões deixam-se empatar e desperdiçam oportunidade de encurtar distância para rivais"

- "Ucrânia. Líderes europeus alinhados na defesa de Kiev"

- "Politécnico do Porto quer ser universidade"

- "FPF. Proença pede choque fiscal no futebol"

- "Porto. Três mil famílias vivem em condições indignas"

- "Presidenciais. Mendes e Seguro atiram a Gouveia e Melo"

- "Justiça. Facada mortal divide juízes e acaba com jovem absolvido"

- "1.º Ciclo. 40% das escolas têm menos de 15 alunos"

- "INEM reforça subsídios para bombeiros renovarem ambulâncias"

i:

- "imparável"

- "Lítio. Corrida ao ouro branco"

- "Portugal na linha da frente, apesar da contestação de autarquias e populações"

- "'Temos as melhores condições para termos os projetos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e social', diz Maria João Pereira, professora no Técnico e ex-secretário de Estado"

- "Trump diz que guerra na Ucrânia acaba em semanas"

Negócios:

- "Portugal contraria UE com subida de receitas do trabalho"

- "Ministro [Pedro Reis] vê 'big bang' de investimento atrás da fábrica de baterias em Sines"

- "Governo alarga nova carreira especial da Função Pública"

- "Radar África. Serviço da dívida custa 9 mil milhões a Angola"

- "Eleições na Alemanha. Chanceler Merz com margem curta para relançar economia"

- "Tecnologia. Glintt compra Prológica para 'liderar área de dados da saúde'"

Jornal Económico:

- "Gigafábrica ambiciona receitas de 1,6 mil milhões a exportar"

- "Von der Leyen entrega mais dinheiro. Zelensky antevê início da paz, pela força"

- "Exportações da saúde subiram 21% e ultrapassaram recorde de 4.000 mil milhões de euros"

- "Conferência JE 'Chefs, Economia e Sustentabilidade - Um Diálogo Global à Mesa'. 'O turismo é uma vantagem competitiva para os territórios'. Pedro Machado, secretário de Estado de Turismo"

- "'A gastronomia está no centro da estratégia de promoção de Portugal'. Lídia Monteiro, administradora do Turismo de Portugal"

- "'Temos de ver o restaurante como algo inovador'. Virgilio Martinez, chef"

- "Família Mota construiu património de 513 milhões"

- "Alemanha avança para coligação ao centro, ao gosto dos investidores"

- "China põe Calvin Klein e Tommy Hilfiger na lista negra"

Record:

- "FC Porto 1-1 V. Guimarães. Cruz azul. Portistas não vencem no dragão desde 28 de dezembro"

- "Sporting. 'Não os via tão preocupados há décadas', Varandas com ataque cerrado aos rivais"

- "Benfica. Bruma em alta quer marcar em casa"

- "Benfica. Votação final dos estatutos agendada para 8 de março"

- "FPF. Proença exige redução de impostos no futebol. Tomada de posse com recado ao Governo"

- "Liga. Daniel Sousa pode voltar ao Gil Vicente"

- "César Peixoto despedido do Moreirense"

O Jogo:

- "FC Porto 1-1 V. Guimarães. Acidente doméstico. Fábio Vieira adianta portistas, mas Embaló impede primeiro triunfo no Dragão em 2025"

- "Martín Anselmi. 'Temos de ser inteligentes e defender com bola'"

- "Luís Freire: 'Não tem que haver festa no balneário'"

- "FPF. Posse com saída para o ataque. Proença assume presidência e pede 'choque fiscal, PRR e união'"

- "Sporting. Varandas dá troco aos rivais. Líder dos leões vê águias e dragões 'preocupados'"

- "Bragança operado ontem e segue-se hoje João Simões"

- "Benfica. Dahl incluído no rascunho da próxima época. Encarnados equacionam acionar opção de 8 MEuro"

- "Braga. 'Pensamos no Jamor'. António Salvador aponta à Taça como objetivo"

- "Moreirense. Peixoto sai, na 18.ª troca de treinador"



A Bola:

- "FC Porto 1-1 V. Guimarães. Candidato mas pouco. Dragão perde oportunidade de se aproximar do topo"

- "FC Porto está a seis pontos de Sporting e Benfica e já foi alcançado pelo SC Braga. Fábio Vieira deu vantagem, mas Umaro Embaló empatou para um Vitória atrevido na reta final"

- "Sporting. Diomande pediu desculpa pela expulsão"

- "Benfica. Estatutos votados a 8 de abril"

- "A Bola ao Centro. Tragédia de Superga no Museu do Benfica"

- "Moreirense. César Peixoto afastado por telefone"

- "FPF. 'Não vamos deixar tudo na mesma'. Pedro Proença tomou posse como presidente da federação. Promete 'virar a página no mesmo livro'. Apelo à união, recados aos clubes e ao Governo"