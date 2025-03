Ministro cancela vinda à Madeira devido à situação política nacional

O ministro Adjunto e da Coesão Territorial cancelou a sua presença na sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20', que decorre amanhã, dia 6 de Março, no Museu Casa da Luz, no Funchal.

Manuel Castro Almeida será substituído pelo secretário de Estado do Planeamento, Hélder Reis.

A alteração de planos deve-se à situação política nacional, depois do primeiro-ministro, Luís Montenegro ter anunciado, esta tarde na abertura do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo PCP, que avançará com a proposta de uma moção de confiança ao executivo pelo parlamento.

Governo vai apresentar moção de confiança O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo avançará com a proposta de uma moção de confiança ao executivo pelo parlamento, "não tendo ficado claro" que os partidos dão ao executivo condições para continuar.

A sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20 inicia-se, pelas 09h30 desta quinta-feira, com uma visita à exposição alusiva ao PO M14-20, seguindo-se, pelas 10 horas, a sessão de abertura, onde intervirão o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.