Acidente na Via Rápida em São Martinho causa congestionamento no trânsito

Um acidente ocorrido há minutos na Via Rápida, na zona de São Martinho, está a causar fortes congestionamentos no trânsito. Para já, as informações sobre o incidente são escassas, mas sabe-se que existe viaturas envolvidas na colisão.

O acidente ocorreu numa das principais artérias rodoviárias da região, afectando a circulação e gerando filas de trânsito. As autoridades já se encontram no local para proceder à remoção dos veículos e normalizar o fluxo viário.

Os condutores que circulam na zona são aconselhados a optar por percursos alternativos ou a redobrar a atenção devido ao congestionamento.