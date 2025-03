Quatro detidos e apreendidas 2693 doses de droga e 20 mil euros em dinheiro em Câmara de Lobos

O Comando Regional da PSP Madeira deteve 4 cidadãos, 3 do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 27 e 58 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Através de comunicado de imprensa, a PSP dá conta que “a investigação a este crime teve início no final do ano 2023, após a realização de uma fiscalização rodoviária na Rua Padre Pita Ferreira, na qual foram apreendidas algumas substâncias estupefacientes”.

Prossegue dizendo que “através dos indícios recolhidos, a polícia procedeu a várias diligências de recolha de prova material e testemunhal durante o ano 2024, as quais apontavam para a existência de um foco de tráfico de droga na zona do Ribeiro Real em Câmara de Lobos”, sendo que “a fundamentação para a emissão de mandados de busca domiciliária foi precedida de vigilâncias sustentadas em relatos de consumidores, tendo sido definido um plano de intervenção”.

De acordo com a PSP foi na passada quinta-feira, dia 27 de Fevereiro que “a PSP deu cumprimento a duas buscas domiciliárias tendo detido em flagrante delito 4 suspeitos. Estas ações permitiram a apreensão de 109 doses individuais de Heroína, 244 doses de Haxixe, 1054 doses de Bloom e 1286 doses de Gorbymix. Foram ainda apreendidos 20 mil euros em numerário, fruto desta actividade ilícita”.

Resultado destas diligências “os suspeitos foram detidos e, após análise preliminar da substância apreendida no Laboratório de Polícia Científica, foram presentes a 1.º interrogatório judicial” esta segunda-feira, dia 3 de Março.

Conclui a nota dando conta que “dois detidos ficaram com a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência, sendo que ao suspeito do sexo feminino foi-lhe aplicada a medida de coacção de apresentações bissemanais na Esquadra da área de residência. O alegado responsável por esta pequena rede ficou em prisão preventiva”.