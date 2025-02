AHRESP promove prémios dos melhores do Turismo na Madeira

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) volta a percorrer o país, pelo segundo ano consecutivo, para celebrar e incentivar as empresas, os profissionais e os projectos turísticos a participar nos Prémios AHRESP 2025 e nos dias 2, 3 e 4 de Março chega à Madeira.

A tour arrancou da sede da AHRESP, em Lisboa, em Fevereiro, para atravessar Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores, com objetivo de valorizar a inovação e a qualidade no Turismo, assim como reforçar o papel crucial dos sectores representados pela AHRESP no desenvolvimento económico das regiões.

Assim, Teresa Vivas, consultora e especialista gastronómica e turista, irá sensibilizar empresas e entidades locais, dando a conhecer esta iniciativa e incentivando a participação de todos nos Prémios AHRESP 2025. As inscrições encerram a 15 de março.

A jornada culminará na Gala Final, que se realizará no dia 6 de junho, no Casino Estoril, onde serão anunciados os grandes vencedores dos Prémios AHRESP 2025.

Candidaturas e Recomendações

Empresas, profissionais e entidades podem sempre participar ou recomendar projectos ou estabelecimentos até 15 de Março, bastando, para isso, consultar os Termos e Condições dos Prémios AHRESP 2025 e efectivar a inscrição no site oficial dos Prémios AHRESP. Esta é uma oportunidade única para ganhar visibilidade e reconhecimento pelo contributo ao Turismo português.