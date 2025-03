Cerca de uma centena de casos de maus-tratos no namoro na Madeira em 2024

A PSP registou no ano passado cerca de uma centena de casos de maus-tratos no namoro na Madeira, o que representa já cerca de 14% da violência doméstica no nosso arquipélago. A Polícia pede a denúncia imediata e garante medidas de coacção para os suspeitos em 72 horas. O tema constitui a manchete da edição impressa deste domingo do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página vai naturalmente para o “majestoso” desfile de Carnaval de ontem à noite no Funchal. Milhares de madeirenses e turistas encheram as bancadas e ruas para ver desfilar 1.500 foliões nas 13 trupes participantes no Cortejo Alegórico, numa noite em que o tempo ajudou ao espectáculo.

Referência também na primeira página para a vitória do Clube Desportivo Nacional, em casa, frente ao Famalicão, por 2-1. O triunfo foi assegurado no último minuto da partida. Na próxima semana, os alvinegros defrontam o Benfica, na Luz.

Em entrevista enquadrada na pré-campanha para as eleições regionais de 23 de Março, a cabeça-de-lista do PAN, Mónica Freitas, declara que o seu partido precisa de “outros aliados”.

Por fim, há a notícia de uma nova crise política que ameaça fazer cair o governo nacional.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.