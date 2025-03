Porto Santo Line cancela viagens do navio Lobo Marinho previstas para 7 e 8 de Março

A Porto Santo Line cancelou as viagens do Lobo Marinho que estavam agendadas para os dias 7 e 8 de Março. A empresa refere que as más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, "poderiam colocar em causa a segurança dos seus passageiros e do navio".

Ficam assim canceladas, na sexta-feira: a ligação para o Porto Santo, que deveria acontecer às 19 horas, bem como a ligação para o Funchal, prevista para as 22h30.

Do mesmo modo, no sábado, a viagem para o Porto Santo, que deveria acontecer às 8 horas e ligação para o Funchal, às 18 horas, não irão realizar-se.

Alternativamente, foram abertas novas viagens para amanhã (6 de Março), uma às 8 horas para o Porto Santo e outra, às 18 horas, para o Funchal.

Para alteração das passagens para outra data, os passageiros poderão contactar o número (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas e no fim-de-semana, das 9 às 13 e das 14h30 às 18 horas (encerrado em dias feriados).