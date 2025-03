Estudo sobre pobreza na Madeira apresentado com quase um ano de atraso

O estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira, de cuja elaboração o Governo Regional incumbiu a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN na sigla inglesa), será apresentado às 09h30 desta segunda-feira, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. A divulgação do documento acontece quase um ano depois da data inicialmente marcada.

De facto, foi a 17 de Novembro de 2022 que o Conselho de Governo decidiu avançar com este estudo, tendo definido o prazo de 18 meses para a sua conclusão. Ou seja, o documento que deveria estar disponível por volta de 17 de Maio de 2024, o que não veio a verificar-se, tendo suscitado críticas e especulações nos meandros políticos.

Ontem à noite, numa nota divulgada pela Rede Europeia Anti-Pobreza, o respectivo vice-presidente, padre Agostinho Jardim Moreira, explicou que, ao longo de “21 meses de trabalho intenso”, foram inquiridas 400 pessoas beneficiárias de diferentes apoios sociais, a que se seguiram “66 entrevistas qualitativas”. Adiantou ainda que “os dados estatísticos não permitem traçar perfis de pobreza” e que “o território da RAM traz-nos, pela sua insularidade, maior especificidade”.

O estudo começou com um diagnóstico inicial com dados estatísticos e qualitativos, com a participação e elementos de um fórum de discussão. Foi traçado um mapa das vulnerabilidades e analisadas estratégias, planos e medidas políticas que concorrem para o combate à pobreza.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

10h00- Apresentação da obra "A Justiça de Deus", reeditada pela Imprensa Académica e com prefácio de Xavier Miguel, com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, no Museu de Imprensa (Câmara de Lobos)

12h15/12h30 - Apresentação das conclusões da Assembleia Geral da ACIF, que reúne em sessão ordinária na sede da Rua dos Aranhas

15h00 - Assinatura de oito protocolos, no âmbito do associativismo educativo, na Câmara Municipal do Funchal.

18h30- Tertúlia com apresentação do livro "Há Vida no Luto", de Márcia Amorim, com presença da psicóloga doutorada em Psicologia da Educação Anabela Medina e da enfermeira especialista em Saúde Mental Micaela Nascimento, na FNAC do MadeiraShopping

19h00- Lançamento do livro "Sopros e Respiros de Crescer e Ascender" de Aires Gameiro, com presença do presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, na Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio Jesuítas (Rua dos Ferreiros)

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS VERIFICADOS A 31 DE MARÇO:

1492 - Édito dos Reis Católicos de Espanha, Fernando e Isabel, para a expulsão dos judeus.

1596 - Nasce René Descartes, filósofo, matemático e cientista francês.

1732 - Nasce o compositor austríaco Franz Joseph Haydn.

1755 - É inaugurada a Casa da Ópera, também conhecida como Real Casa da Ópera ou Teatro da Ópera de Lisboa, com a ópera Alessandro nell'Indie de David Perez, com libreto de Pietro Metastasio.

1791 - Mozart aceita a encomenda anónima do Requiem, que irá compor a par da sua última ópera "A Flauta Mágica".

1821 - As Cortes Gerais Constituintes extinguem o Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, que fixa expressamente no seu preâmbulo: "As Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, considerando que a existência do Tribunal da Inquisição é incompatível com os princípios adoptados nas Bases da Constituição...".

1834 - A cidade de Valença do Minho é sitiada pelo almirante inglês Charles Napier, ao serviço da causa liberal portuguesa.

1878 - Nasce o campeão norte-americano de boxe Jack Johnson, o primeiro negro a conquistar o título mundial de pesos pesados.

1889 - A Torre Eiffel é inaugurada em Paris, França.

1914 - É criada a União Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Futebol a partir de 28 de Maio de 1926.

1936 - O Reino Unido e a França comprometem-se a apoiar a Polónia, caso esta seja invadida pela Alemanha nazi, de Adolf Hitler.

1942 - O Clube Fluvial Portuense, Estrela e Vigorosa, Associação Académica de Espinho, Clube Portuense de Desportos, Vilanovense Futebol Clube e Sport Clube do Porto fundam a Associação de Voleibol do Porto.

1946 - A Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil põe a circular o documento "Manifesto à Juventude", denunciando prisões de membros do MUD, e do MUD Juvenil, pela PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado.

1948 - O Congresso norte-americano aprova o Plano Marshall de auxílio à recuperação europeia, depois da II Guerra Mundial.

1951 - Morrem 10 pessoas, no comboio da linha de Cascais, na sequência do desabamento de terras em Gibalta, à Cruz Quebrada.

- Tem início a viagem experimental ao Rio de Janeiro no DC4, com a participação do Almirante Gago Coutinho.

1960 - O forno elétrico da Siderurgia Nacional começa a funcionar, a título experimental, no Seixal. O primeiro aço, para fins industriais, será vazado exatamente um ano depois.

1961 - É anunciada a prisão do cónego Manuel Mendes das Neves, por alegado apoio aos movimentos de libertação de Angola.

- Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do Partido Comunista Português.

1974 - Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa manifestam-se contra a ditadura. A escola é encerrada.

1975 - É criado o Subsídio de Desemprego, pelo decreto-lei169-D/75, publicado no Diário do Governo nº. 75/1975 e emitido pelo Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais que pretende contribuir para a "instituição de sistemas que assegurem o poder de compra das classes desfavorecidas, independentemente das contingências acidentais da prestação de trabalho", dando deste modo realização ao programa do Governo Provisório. Deverá ser obrigatoriamente revisto dentro do prazo de quatro meses a contar da data da sua entrada em vigor, 01 de abril.

- É criado na Presidência do Conselho de Ministros o Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais, pelo decreto-Lei n.°169/75, publicado no Diário do Governo n. 75/1975 e emitido pelo Ministério da Coordenação Interterritorial - Gabinete do Ministro.

1979 - Os países árabes anunciam em Bagdad, Iraque, o corte dos laços de amizade com o Egito por não concordarem com o tratado de paz entre este país e Israel.

1985 - Primeiro concurso do Totoloto (segundo jogo de apostas mútuas lançado em Portugal).

1986 - Os discos dos Beatles começam a ser vendidos na URSS.

1993 - É aprovada a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, pela Assembleia Nacional Popular da China. Trata-se da mini-constituicao que irá reger o território depois da sua passagem para a administração chinesa, em dezembro de 1999.

1995 - O Controlo do Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público com gestão privada, em Portugal, é entregue ao grupo José de Mello Saúde.

1996 - Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente do PSD, no XVIII Congresso do partido, em Santa Maria da Feira.

- Morre, com 91 anos, o designer italiano Dante Giacosa, criador do célebre Fiat 500, ou 'topolino'.

2006 - Metro do Porto. A abertura dos segmentos Polo Universitário/IPO/Hospital de S. João da linha Amarela (D) e o Fórum da Maia/ISMAI, da linha Verde (C), representam uma extensão conjunta de mais 5,9 quilómetros e seis novas estações.

- Morre, com 74 anos, Jr., Jackie Mclean, saxofonista de jazz norte-americano.

2007 - Morre, aos 85 anos, Paul Watzlawick, psicólogo, sociólogo e filósofo austríaco. Participou do grupo de Palo Alto e foi um dos fundadores do grupo Mental Research Institute onde trabalhou desde 1960. Autor de "A realidade inventada (1981)", "Realidade da realidade (1976) e "Pragmática da comunicação humana (1967)".

2008 - A oposição zimbabueana anuncia que ganhou as eleições gerais do dia 29, e que o seu candidato à presidência Morgan Tsvangirai obteve duas vezes mais votos que o Presidente, Robert Mugabe, com base na sua própria contagem parcial.

- A chama dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 chega à praça Tiananmen, o centro simbólico e político da capital chinesa, de onde partiu, entre cerca de cinco mil convidados, para iniciar o maior percurso da história olímpica.

2009 - As tropas britânicas destacadas no Iraque iniciam a retirada em Bassorá, depois de seis anos de presença militar. O comando da base foi transferido para as forças dos Estados Unidos.

- Morre, com 82 anos, Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, antigo Presidente argentino, símbolo na América Latina da vaga de democracias que nos anos 1980 substituíram as ditaduras militares locais.

2011 - Numa declaração ao país o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas para 5 de Junho, na sequência da demissão do primeiro-ministro, José Sócrates.

2014 - O ministério da Saúde da Libéria anuncia que após análises no laboratório móvel do Instituto Pasteur Dakar em Conacri duas das amostras revelaram a presença do vírus do Ébola.

2015 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados confirma a existência de uma "lista VIP" de contribuintes na Autoridade Tributária incluindo os nomes do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, do vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio.

2016 - Morre, com 78 anos, Fernando Mendes, antigo futebolista e treinador do Sporting que conquistou a Taça das Taças em 1963/1964.

- Morre, aos 86 anos, Imre Kertész, escritor, jornalista e tradutor húngaro, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2002, autor do romance Sorstalanság (Fateless).

- Morre, aos 65 anos, Zaha Hadid, arquiteta britânica de origem iraquiana e primeira mulher distinguida com o prémio Pritzker em 2004, a mais alta distinção na arquitectura. Assinou nomeadamente as Óperas de Cantão, na China, e de Cardiff, no País de Gales, e o complexo de piscinas do estádio olímpico de Londres.

2017 - Uma tempestade destrói parte da cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, e mata pelo menos 279 pessoas, das quais 144 são menores.

- Morre, aos 83 anos, James Rosenquist, artista plástico norte-americano e pioneiro do movimento Pop Art.

- Morre, aos 65 anos, Gilbert Baker, artista norte-americano e criador da bandeira com um arco-íris que se tornou símbolo do orgulho gay.

PENSAMENTO DO DIA