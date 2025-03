O acordo de coligação, acertado entre PSD e CDS, para a constituição do XVI Governo Regional será anunciado esta tarde, às 18 horas, no Hotel Orquídea, no Funchal.

O anúncio do acordo acontecerá mesmo em frente à sede do PSD, na Rua dos Netos.

O acordo prevê a entrada do líder do CDS, José Manuel Rodrigues, para o governo, com a pasta da Economia.