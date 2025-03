Estudo sobre pobreza na Madeira inquiriu 400 beneficiários de apoios sociais

É já amanhã, às 09h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, que a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN na sigla inglesa) e a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude vão apresentar o estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira. Pouco se sabe sobre o documento, mas uma nota que a EAPN emitiu esta noite avança que, ao longo de “21 meses de trabalho intenso” foram inquiridas 400 pessoas beneficiárias de diferentes apoios sociais, a que se seguiram “66 entrevistas qualitativas”.

O estudo começou com um diagnóstico inicial com dados estatísticos e qualitativos, com a participação e elementos de um fórum de discussão. Foi traçado um mapa das vulnerabilidades e analisadas estratégias, planos e medidas políticas que concorrem para o combate à pobreza.

“O nosso objectivo era ter um estudo no qual as organizações públicas e privadas com responsabilidade directa ou indirecta no combate à pobreza pudessem participar, contribuindo com o seus dados e os seus conhecimentos, enriquecendo a leitura dos dados e co-construindo recomendações e linhas de orientação para o combate à pobreza. Não pretendíamos apenas o conhecimento que advém da investigação”, explicou o vice-presidente da EAPN Portugal, o padre Agostinho Jardim Moreira. “Foram 21 meses de trabalho intenso para que este ambicioso estudo pudesse aplicar os instrumentos de investigação previstos e devolver à sociedade e aos parceiros da RAM um melhor conhecimento sobre a pobreza neste território”, refere.

O vice-presidente explica, ainda que, “os dados estatísticos não permitem traçar perfis de pobreza, e o território da RAM traz-nos, pela sua insularidade, maior especificidade”. “Tal como sempre defendemos, a intervenção no combate à pobreza tem de estar baseada num conhecimento sobre o fenómeno e, como tal, o financiamento da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Segurança Social da RAM, foi um importante investimento que deve ser utilizado para reforçar o combate à pobreza neste território”, conclui Agostinho Jardim Moreira.