DRS está a realizar estudo sobre segurança do doente no sistema de saúde

A Direção Regional de Saúde está a levar a cabo um estudo para a 'Caracterização das Práticas de Segurança do Doente no Sistema de Saúde da RAM'. O objectivo é avaliar e fortalecer a segurança do doente na Região, integrado na Estratégia Regional para a Segurança do Doente (ERSD) 2024–2030.

Segundo nota à imprensa, este estudo permitirá obter um diagnóstico abrangente, identificando boas práticas, desafios e oportunidades de melhoria, reforçando a segurança do doente e a qualidade dos cuidados de saúde na região.

A participação decorre do preenchimento de um questionário on-line, dirigido aos responsáveis das unidades de saúde com conhecimento das práticas institucionais de segurança. "Todas as unidades de saúde da RAM foram convidadas a participar através do convite enviado por e-mail. Se ainda não participou, pode manifestar o seu interesse e solicitar o acesso ao questionário através do e-mail da DRS: [[email protected]]", indica.

Porque é importante este estudo?

A segurança do doente representa um pilar fundamental da qualidade assistencial e uma prioridade global nos cuidados de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, erros de medicação, infeções associadas aos cuidados de saúde e falhas de comunicação clínica estão entre as principais causas de eventos adversos evitáveis. Implementar estratégias eficazes é essencial para mitigar riscos e garantir um contexto de saúde mais seguro para utentes e profissionais.

O que avalia o questionário?

✔ Cultura de segurança nas unidades de saúde

✔ Implementação de práticas digitais e inovadoras baseadas em evidência científica

✔ Desenvolvimento de políticas e processos assistenciais mais seguros

✔ Capacitação contínua dos profissionais de saúde

✔ Monitorização e resposta a incidentes de segurança

✔ Envolvimento ativo de utentes, família e cuidadores na segurança dos cuidados

A importância da participação

A DRS apela à participação de todas as unidades de saúde, assegurando um diagnóstico realista e representativo. Quanto maior for a adesão, mais eficazes serão as medidas implementadas para reforçar a segurança nos cuidados prestados.

✔ O questionário estará disponível até ao final de Março.

✔ Ainda está a tempo de participar! Assuma o compromisso com a segurança e qualidade dos cuidados!