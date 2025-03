PAN Madeira assinala o Dia Internacional da Mulher com evento na ALRAM

O PAN Madeira organiza, em parceria com a Associação Womaniza-te, no próximo dia 7 de março, entre as 15h e as 17h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), o evento "Ser Mulher: Passado, Presente e Futuro", no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Esta iniciativa, conforme explicam em nota à imprensa, pretende ser um espaço de partilha e reflexão sobre os desafios e as conquistas das mulheres na sociedade, promovendo um debate alargado sobre a evolução dos direitos das mulheres e a sua afirmação nas diferentes esferas da vida.

Paralelamente, e enriquecendo ainda mais esta iniciativa, encontra-se patente ao público, no átrio da ALRAM, a exposição "50 anos de Abril: Evolução dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos", da responsabilidade da UMAR Madeira – União de Mulheres Alternativa e Resposta, que o PAN Madeira fez questão de trazer à Assembleia Legislativa como parte das comemorações. Esta mostra estará acessível entre os dias 3 e 8 de março e retrata a transformação dos direitos das mulheres antes e depois do 25 de Abril de 1974, permitindo ao público refletir sobre o impacto da revolução na igualdade de género e no reconhecimento dos direitos humanos.

Para a deputada única do PAN Madeira, Mónica Freitas, esta é uma oportunidade essencial para trazer para o espaço público um debate que se mantém urgente e atual.

"Apesar dos avanços conquistados ao longo das últimas décadas, persistem desigualdades estruturais que afetam a vida das mulheres, seja no acesso ao mercado de trabalho e progressão na carreira, na conciliação entre a vida profissional e familiar ou na luta contra a violência de género. É fundamental criar momentos de partilha como este para que possamos continuar a traçar um caminho de justiça, equidade e reconhecimento do papel das mulheres na sociedade." Mónica Freitas

O evento "Ser Mulher: Passado, Presente e Futuro" é aberto a todos os interessados, mas requer inscrição prévia, que deve ser realizada através do link disponível nas redes sociais do PAN Madeira. O PAN Madeira deixa o convite a todas e a todos a juntarem-se a esta iniciativa, contribuindo para um debate mais informado e participativo sobre o significado de ser Mulher na sociedade.