Dia Internacional da Proteção Civil assinalado com exposição "emocionante e educativa"

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, no dia 1 de Março, entre as 10 e as 13 horas, convida "todas as famílias a participarem numa exposição emocionante e educativa sobre as áreas internas da Proteção Civil e as forças envolventes, como os Corpos de Bombeiros da RAM, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, Serviço de Emergência Médica Regional, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS".

A nota enviada à comunicação social refere que este ano, no âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil, há uma novidade especial para os mais novos, o 'Parque Educativo para Famílias - A Brincar Vamos Aprender a Proteger', que se trata de um espaço dedicado aos mais novos, onde estes poderão: usar óculos de realidade virtual e entrar numa aventura de proteção civil, participar em jogos educativos sobre segurança, fazer exercícios divertidos para aprender a segurança em edifícios e soltar a criatividade com desenhos para colorir e muito mais.