Uma enchente no Dia da Madeira em Perth

Decorreu, ontem, o dia da Madeira em Perth, no West Australia Portuguese Clube. O dia foi comemorado juntao da comunidade madeirense com um jantar que contou com muita animação.

O cantor natural da Camacha, Marcio Amaro foi o convidado este ano para animar a efeméride. O cantor está a fazer uma tour pela Austrália para comemorar os seus 20 anos de carreira e ontem à noite o público aderiu em força, dançado e cantado as suas canções, como uma forma de matar a saudade da Ilha da Madeira.

No evento marcaram presença o Cônsul Honorário de Portugal, John da Silva, a Conselheira das Comunidades Madeirenses de Perth Belinda Lisa, o Conselheiro das Comunidades madeirenses de Sydney e presidente do Portuguese Madeira Clube, José Góis e entre outras entidades.