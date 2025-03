PAN Madeira defende mais incentivos à prática desportiva

"A prática regular de exercício físico é essencial para a saúde e bem-estar da população, contribuindo para a prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol elevado e problemas cardiovasculares, além de ser um aliado fundamental no combate à ansiedade e depressão. No entanto, em Portugal os ginásios continuam a ser taxados à taxa máxima de IVA, como se fosse um bem de luxo, em vez de ser encarado como um serviço para a saúde pública", alertou hoje o PAN.

Para contrariar este cenário, partido defende "a redução da taxa de IVA nos ginásios e o investimento na criação e manutenção de espaços ao ar livre adequados à prática desportiva".

"Temos de olhar para o desporto como um pilar da saúde pública e não como um privilégio. O acesso à prática desportiva deve ser incentivado com medidas concretas, como a redução do IVA nos ginásios e o investimento em espaços desportivos gratuitos, de modo a que todos possam beneficiar dos seus efeitos positivos", sustenta Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, citada em nota de imprensa.

Nesta matéria, o PAN propõe também um reforço no apoio a modalidades desportivas amadoras, "garantindo novas oportunidades para atletas e clubes", e incentivos à realização de eventos desportivos gratuitos, "como por exemplo, provas de atletismo, de ciclismo e passeios a pé promovendo, assim, hábitos de vida saudáveis para toda a população".

O PAN sugere ainda a realização de campanhas públicas de sensibilização, dirigidas a várias faixas etárias, "de modo a promover a prática desportiva e outros hábitos de vida saudáveis".