Casa Pia repudia agressão de elemento do Vitória de Guimarães a José Fonte

O Casa Pia repudiou hoje a agressão de um elemento da equipa técnica do Vitória de Guimarães ao defesa central José Fonte, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, realizado no sábado.

"Consideramos imperativo expressar o nosso mais veemente repúdio pelos atos de agressão protagonizados por um elemento da estrutura do Vitória SC ao jogador e capitão do Casa Pia AC, José Fonte", escreveu o clube, em comunicado, no sítio oficial.

Os vimaranenses venceram no seu reduto os lisboetas por 1-0 e, após o único golo da partida, instalou-se uma grande confusão entre as equipas, com o treinador adjunto do Vitória, Douglas, a agredir o internacional português José Fonte e a ser expulso.

"Estamos convictos de que este episódio não representa a instituição Vitória SC, nem os valores que esta promove no contexto desportivo. Não podemos deixar de manifestar a nossa total reprovação face a comportamentos que em nada dignificam o futebol e os seus princípios fundamentais", prosseguiram os 'gansos', na mesma nota.

O Casa Pia apelou ainda às entidades competentes para tomar "as devidas medidas" e enalteceu "a demonstração de união e compromisso" por parte dos jogadores, equipa técnica e 'staff', "que representam com dignidade os valores e a identidade" do clube.

"Reforçamos a importância de que sejam tomadas as devidas medidas por parte das entidades competentes, no sentido de garantir a imperativa responsabilização e de prevenir a repetição de condutas desta natureza. O futebol deve pautar-se pelo respeito, pela ética e pelo espírito desportivo, princípios que devem ser intransigentemente protegidos", expressaram.

O golo do suplente Umaro Embaló, aos 79 minutos, decidiu o duelo entre minhotos e lisboetas, que colocou o Vitória de Guimarães no sétimo lugar à condição, com 35 pontos, apenas a um do Casa Pia, sexto, com 36, ficando à mercê do Estoril Praia, que defronta o Sporting na segunda-feira, pelas 20:15, e se encontra em oitavo, com 34.