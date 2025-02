Cientista dinamiza oficina na EB1/PE Fonte da Rocha de Câmara de Lobos

No dia 25 de Fevereiro, a cientista Ana Lúcia Faria visitou a Escola Básica EB1/PE Fonte da Rocha, em Câmara de Lobos, para realizar uma oficina com as crianças do 4.º ano, no âmbito do programa 'Cientista Regressa à Escola'.

A iniciativa teve como principal objectivo aproximar cientistas de diversas áreas das escolas básicas, promovendo a literacia científica e o ensino superior entre os jovens, ao mesmo tempo que combate estereótipos relacionados com a ciência e os cientistas. O programa 'Cientista Regressa à Escola' visa tornar Portugal o primeiro país onde todas as crianças de 10 anos tenham tido a oportunidade de conhecer um cientista da sua terra natal.

Durante a oficina, a cientista trouxe um pouco da sua profissão à escola, utilizando modelos anatómicos do cérebro, puzzles de madeira representando os lobos cerebrais e jogos virtuais interativos para ensinar temas como Acidente Vascular Cerebral (AVC), neuroplasticidade e as tecnologias interactivas aplicadas à reabilitação.

O evento proporcionou às crianças de Câmara de Lobos "uma experiência única", com a oportunidade de interagirem com uma cientista e de compreender a importância da ciência no seu quotidiano. Muitos dos alunos puderam, assim, afirmar com alegria que conheceram uma cientista da sua terra.