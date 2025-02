Curso de Enfermagem da Escola de S. José de Cluny celebra 'Bodas de Ouro'

No próximo dia 1 de Março, às 10h30, a Igreja do Colégio será palco de uma missa especial para celebrar os 50 anos do Curso de Enfermagem da turma de 1975-2015.

Este evento, que marca as Bodas de Ouro desta formação, contará com a presença de antigos alunos, professores e profissionais de saúde, todos reunidos para recordar meio século de dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.

A missa será celebrada como forma de agradecimento e reflexão sobre o percurso desta formação que, ao longo das décadas, tem formado inúmeras gerações de enfermeiros que se destacaram nas mais diversas áreas da saúde.

A cerimónia religiosa será uma oportunidade para fortalecer laços de amizade e confraternização entre os membros da turma, bem como para salientar a importância do curso para a sociedade.