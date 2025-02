Bombeiros e PSP chamados para uma suspeita de agressão

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 7 horas de hoje, para uma abertura de uma porta na Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal.

Ao chegar ao local, verificaram que um vizinho tinha conseguido abrir a porta do apartamento e que no interior encontrava-se um homem, de 45 anos, com diversos cortes e hematomas, existindo a suspeita de agressão.

Ao que foi possível aferir, a habitação encontrava-se 'virada do avesso'.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.