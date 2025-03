PSD quer que metade da electricidade consumida na Madeira seja de fontes renováveis até 2030

Foi a partir do Porto Santo e da Central de Baterias local, que o PSD, pela voz de Carla Rosado, destacou "o forte compromisso do Governo Regional da Madeira com a sustentabilidade energética", reforçando que "a transição para energias renováveis é essencial num contexto de alterações climáticas cada vez mais desafiador".

"Face às alterações climáticas, o Governo Regional, ao investir em infra-estruturas modernas e eficientes, está claramente a assegurar um futuro mais sustentável e uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores”, disse a candidata, apontando que a meta é que, até 2030, "pelo menos, 50 por cento da electricidade consumida na Região seja proveniente de fontes renováveis, através da expansão dos parques eólicos, centrais solares e projetos de armazenamento de energia".

"No futuro, o objectivo é atingir a neutralidade carbónica e uma energia mais verde", frisou Carla Rosado, evidenciando que "a Madeira e o Porto Santo têm sido palco de um plano estratégico sustentável, com investimentos em energias renováveis e na modernização das infra-estruturas energéticas".

Aliás, "o Porto Santo foi pioneiro em Portugal com a instalação da primeira central eólica do país, marcando um ponto de viragem na exploração de fontes de energia renovável. Este investimento demonstrou a capacidade, a visão, a inovação e, mesmo, a antecipação da RAM, particularmente, na diminuição da pegada ecológica e do impacto ambiental", destacou.

Carla Rosado concluiu a sua intervenção, reafirmando, assim, o compromisso do PSD em "continuar a liderar a transição energética na Região, contribuindo para o todo nacional, promovendo políticas ambientais robustas e apoiando o desenvolvimento económico sustentável".