CDS saúda renovação no novo Governo Regional

Coube a Mário Pereira expressar o sentimento do CDS sobre as nomeações de Miguel Albuquerque para o seu executivo e o dirigente centrista destacou a importância da renovação nos quadros executivos, mesmo após a vitória eleitoral da coligação liderada pelo PSD.

“Estas nomeações obviamente traduzem alguma necessidade de mudança. Apesar dos resultados eleitorais, existe uma necessidade clara de renovar e mexer nas áreas de governação”, afirmou o médico, sublinhando que a reformulação do elenco governativo é não só natural como desejável.

Para Mário Pereira, a entrada de novos secretários regionais “é bem-vinda e corresponde à renovação prevista no próprio programa de governo”. O responsável político salientou ainda que esta remodelação conta com o apoio do CDS, parceiro da coligação: “Da parte do CDS, tem novamente a nossa aprovação.”

As declarações surgem numa altura em que o novo executivo liderado por Miguel Albuquerque inicia funções, com vários nomes novos a assumirem responsabilidades em áreas-chave como a Saúde, Inclusão, Educação e Economia, curiosamente esta última pasta será de José Manuel Rodrigues, líder do CDS. Assim sendo, Pereira reafirma que os centristas estão comprometidos com a estabilidade governativa e com a implementação do programa sufragado pelos madeirenses.