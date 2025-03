CDS garante “acordo de estabilidade” permitirá ter “um governo com maioria absoluta, com programa aprovado e orçamentos”

Perante a ausência de José Manuel Rodrigues – encontra-se fora da Região – coube a Ricardo Vieira liderar a representação do CDS-PP na ida ao Palácio de São Lourenço para a audiência convocada pelo Representante da República para a Madeira, no rescaldo das eleições regionais antecipadas de domingo.

Ricardo Vieira confirmou junto de Ireneu Barreto que a coligação com o PSD “é um acordo de estabilidade para quatro anos que permitirá ter um governo com maioria absoluta, com programa aprovado e orçamentos”, destacou.

Ricardo Vieira que se fez acompanhar de Sara Madalena, Luís Miguel Rosa e Mário Pereira, confirmou assim que “o CDS tem um acordo de incidência governativa e parlamentar com o partido que ganhou as eleições”, que na prática, por um lado garante ao CDS um cargo no governo – já atribuído a José Manuel Rodrigues -, e por outro também assegura que “as principais iniciativas que forem apresentadas por qualquer dos dois partidos terão de ser concertadas e apoiadas pelos dois partidos na Assembleia. Asseguramos com isso a estabilidade que o povo quis que os partidos tivessem assegurados a partir do acto eleitoral”, concretizou.

Após a audiência ao CDS-PP, que elegeu um deputado e assinou na terça-feira um acordo de governação e de incidência parlamentar com os sociais-democratas, garantindo assim a maioria absoluta, para completar o ciclo de audiências fica apenas a faltar ouvir a Iniciativa Liberal (14:15), que também conquistou um lugar na Assembleia Legislativa.