Unanimidade da Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/Madeira no acordo com CDS

A Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/Madeira estiveram reunidos esta tarde e desse encontro uma das principais conclusões foi a unanimidade dos dois órgãos do partido em relação ao recente acordo parlamentar e governativo estabelecido com o CDS.

Eis todas as conclusões que saíram da reunião:

1. “A Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/M enaltecem a grande vitória alcançada, de forma clara e inequívoca, pelo PSD/Madeira, nas Eleições Regionais do passado dia 23 de março, agradecendo a todos os Madeirenses e Porto-Santenses o facto de terem votado pela estabilidade e pela governabilidade da Região, assegurando, assim, a formação de um Governo para quatro anos, conforme era uma das nossas grandes bandeiras e prioridades.

2. Uma vitória em 10 dos 11 concelhos e em 51 das 54 freguesias que soma a décima vitória consecutiva alcançada pelo PSD/M desde 2019 – e que resultou em mais 13 mil votos e na eleição de mais quatro deputados face às últimas regionais – vindo renovar a confiança de todos os Madeirenses no nosso projeto e, em sentido contrário, acentuando a derrota em toda a linha da oposição, nomeadamente do PS/M, que passou a ser a terceira força política na Região mas, também, o Partido que provocou a instabilidade vivida nos últimos meses, o Chega, que teve a resposta certa, por parte do povo madeirense, à sua falta de credibilidade.

3. Considerando e respeitando aquela que foi a vontade expressa pela população, com o PSD/M a ser o partido com a maior votação e, consequentemente, com o maior número de mandatos atribuídos, à qual era imperativo corresponder, a Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/M subscrevem todas as opções políticas que foram tomadas em nome da estabilidade e da governabilidade, assumidas como prioridades a garantir para os próximos quatro anos.

4. Neste enquadramento, a Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/M ratificaram por unanimidade, o acordo firmado para cumprir esse propósito, designadamente o acordo político estabelecido entre o PSD/M e o CDS/PP-M, acordo esse que define os princípios fundamentais de cooperação, solidariedade e convergência entre estas duas forças políticas, para os próximos quatro anos.

5. No âmbito deste acordo, o PSD/M e o CDS/PP-M reiteram a sua convergência política, comprometendo-se a constituir uma maioria parlamentar estável e sólida que, ao mesmo tempo, garanta um Governo Legitimo, coeso e capaz de continuar a assegurar a defesa intransigente da Autonomia e dos interesses de todos os Madeirenses e Porto-Santenses.

6. Ainda à luz desta convergência política e dos princípios que ficam assim salvaguardados, a Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/M deliberaram, por unanimidade, que o Partido concorra às próximas Eleições Legislativas Nacionais antecipadas do dia 18 de maio de 2025, em coligação com o CDS/Madeira, intensificando-se assim e também por esta via, aquela que é uma parceria sólida, estável e benéfica para a defesa do interesse superior da Região e de todos os Madeirenses.

7. Reitera-se, por fim, que estão criadas todas as condições para que a defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo continue a ser uma realidade e para que sejam encontradas, ao longo dos próximos quatro anos, as melhores soluções e as respostas aos desafios que se avizinham”