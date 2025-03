CDS volta ao governo

PSD está a negociar acordo programático e parlamentar com José Manuel Rodrigues. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 25 de Março.

Ainda neste contexto, Albuquerque prepara mudanças em várias secretarias. Ireneu dá ‘luz verde’ à formação do executivo na sexta-feira, depois de ouvir forças políticas. Chega lança deputado não eleito na corrida à Câmara da Ribeira Brava. Socialistas exigem nova liderança quanto antes. “Cavalgar o caminho da judicialização da política não é o caminho”, reage Miguel Silva Gouveia.

Igualmente em destaque nesta edição:

“Não temos nenhuma varinha mágica”. “Os que querem a minha saída, não trazem nenhuma solução”, diz em entrevista ao DIÁRIO o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, que enfrenta quinta-feira uma assembleia destitutiva.

Risco de ruptura esvazia Lago do Santo. Só aquele reservatório não encheu com as últimas chuvas. Volume de água não pode ultrapassar os 150 mil m3 por motivos de segurança.

Vem aí tempo quente e ventoso. Temperaturas podem subir até 10 ºC no fim-de-semana.

Radar da PSP apanha 14 aceleras no Funchal.

