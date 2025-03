O CDS deve se assumir como parte da governação, à semelhança do que aconteceu em 2019, defendeu esta manhã Luís Miguel Rosa, membro destacado dos centristas e ex-inspector regional das Actividades Económicas. O advogado escreveu nas redes sociais que acredita que só assim o partido cumpre “o desígnio de poder influenciar, com as suas políticas os próximos quatro anos na Madeira e Porto Santo”.

Depois de o PSD ter conseguido eleger 23 deputados e ter ficado a um da maioria absoluta o CDS apresenta-se como a solução mais natural para dar a estabilidade pedida pelos madeirenses, até porque já o foi em outras situações no passado e a Iniciativa Liberal deixou claro novamente na noite eleitoral que não é possibilidade, pois não aceita acordos com Miguel Albuquerque.

Em 2019 o CDS conseguiu duas secretarias, Rui Barreto ficou com a Secretaria Regional da Economia e Teófilo Cunha com a do Mar e Pescas.

Na curta mensagem Luís Miguel Rosa cobrou ainda: “Cabe agora ao CDS cumprir aquilo que apregoou durante toda a campanha: ser responsável e procurar garantir essa estabilidade que todos pretendem”, lê-se.