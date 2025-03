Composição do XVI Governo Regional já foi entregue ao Representante da República

Miguel Albuquerque já formalizou a entrega da composição do XVI Governo Regional ao Representante da República, Ireneu Barreto, na audiência que decorreu pelas 16h30 no Palácio de São Lourenço.

À saída, depois de ter sido indigitado pelo Representante da República na Madeira e convidado para formar governo, o presidente do PSD/M informou que pretende tornar público o elenco do futuro executivo ainda hoje, algo que deverá acontecer pouco antes das 21 horas.

Neste momento entreguei a constituição do governo ao senhor Representante da República e às 8h55 será enviado a todos os órgãos de comunicação social o governo constituído" Miguel Albuquerque

Esta foi a curta declaração do cabeça-de-lista do partido mais votado nas eleições regionais de domingo, instantes antes de se dirigir para a rua dos Netos, para presidir a reunião com a Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/Madeira.