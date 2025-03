Dois voos divergiram e dois cancelados

Na manhã desta sexta-feira divergiram dois voos divergiram e dois foram cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O voo TP1709, proveniente do Porto e que deveria aterrar na Madeira pelas 8h00, acabou por ser cancelado. Como consequência a partida do avião da TAP, agendada para as 8h45, foi cancelada também para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

A aeronave da 'low-cost' irlandesa Ryanair, que também vinha do Porto, acabou mesmo por divergir para o Porto Santo.

Segundo a página on-line 'FlightRadar' a aeronave deveria sair do aeroporto da Ilha Dourada pelas 10h15.

O avião cargueiro da Swiftair, que vinha de Lisboa, regressou também ao Aeroporto Humberto Delgado.

A estação meteorológica em Santa Catarina/Aeroporto registou a rajada máxima de 35 km/h à 00h40.

Na última hora o vento encontra-se nos 21km/h.