Perto de 80% dos actuais deputados do PSD são recandidatos em lugar elegível

Perto de 80% dos atuais deputados do PSD vão integrar novamente a lista de candidatos em lugares elegíveis, ficando de fora 14 atuais parlamentares, entre eles Jorge Paulo Oliveira, Liliana Reis ou Emília Cerqueira.

Em zona "cinzenta", de lugares não elegíveis na última eleição, estão deputados como Pedro Roque, líder dos TSD, ou Eva Brás Pinho.

Nas listas aprovadas na quarta-feira à noite pelo Conselho Nacional do PSD para as legislativas antecipadas de 18 de Maio, não constam os nomes do círculo eleitoral da Madeira.

Assim, dos 75 deputados eleitos em 10 de março de 2024 pelos restantes 21 círculos, 58 transitaram para as listas atuais, ou seja, mais de 77%.

Apenas 14 ficaram de fora, como os deputados Luís Newton e Carlos Eduardo Reis - que suspenderam os mandatos de deputados na atual legislatura depois de serem acusados pelo Ministério Público no âmbito do processo Tutti Frutti -, Liliana Reis que tinha sido cabeça de lista por Castelo Branco, Telmo Faria, número um em 2024 por Leiria, Sónia Ramos, que encabeçou a lista de Évora ou Emília Cerqueira, que tinha sido número dois por Viana do Castelo.

Ofélia Ramos, deputada por Faro, irá em lugar não inelegível e António Alberto Machado, por Vila Real, não consta das listas.

De regresso ao parlamento poderá estar o antigo deputado Carlos Peixoto, número dois pela Guarda, círculo pelo qual o PSD só elegeu um deputado em 2024, mas tem ambições de recuperar o segundo.

O Conselho Nacional do PSD durou menos de duas horas, tendo aprovado por unanimidade a designação de Luís Montenegro como recandidato a primeiro-ministro e a coligação pré-eleitoral com o CDS-PP (sem incluir o PPM como em 2024). Já a lista de deputados foi aprovada com três abstenções.