Miguel Albuquerque já chegou à Quinta Vigia, onde há momentos entrou Jaime Filipe Ramos. À entrada, Albuquerque confirmou que as negociações com o CDS serão hoje.

O líder do PSD-Madeira, questionado sobre as negociações com os centristas, assumiu que o assunto será tratado ainda hoje, embora assuma que ainda não falou com José Manuel Rodrigues.

Miguel Albuquerque mostrou-se bem disposto e seguiu para aquela que é a residência oficial do presidente do Governo Regional.