Albuquerque espera ainda hoje ser indigitado presidente do Governo Regional

À saída da audição com Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, o presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, manifestou esperança de ainda hoje ser chamado a voltar ao Palácio de São Lourenço para ser indigitado presidente do Governo Regional.

Albuquerque no Palácio de São Lourenço Presidente do PSD/M lidera representação partidária na audição ao Representante da República

“Se for conforme é tradição, acho que no dia de hoje, se for essa a decisão do senhor Representante [da República], venho aqui hoje”.

Na audição desta manhã Albuquerque foi dizer a Ireneu Barreto que “o PSD está pronto e apto a formar um governo estável”, e a comprová-lo, entregou cópia do acordo de coligação entre PSD e CDS, para a constituição do XVI Governo Regional.

“Temos todas as condições para assegurar aquilo que foi a decisão dos madeirenses e porto-santeses, a necessidade de um governo estável para governar os quatro anos”, reforçou.

Sobre a composição do futuro governo nada adiantou. A não ser que “há sempre algumas mudanças” e que está ainda em fase de planeamento. “As decisões possivelmente ainda serão tomadas este fim-de-semana”, admitiu.

Entretanto chegou ao Palácio de São Lourenço a representação do JPP, liderada por Élvio Sousa, secretário-geral do Partido. O cabeça-de-lista nas últimas eleições veio acompanhado da presidente, Lina Pereira, e da deputada Patrícia Spínola.

Miguel Albuquerque deverá voltar, ainda hoje, às 16h30, ao Palácio de São Lourenço para ser indigitado e regressar, possivelmente já amanhã - ou na próxima semana, à excepção de segunda-feira, devido à ausência de Ireneu Barreto -, para apresentar a composição do XVI Governo Regional