Escola de Santo António volta a organizar iniciativa Escola Aberta

A Escola de Santo António organiza novamente, nos dias 24 e 25 de Março, a iniciativa Escola Aberta. "Um dia em que recebe alunos de 4.º ano de escolas da sua área de influência geográfica", explica a escola.

Explica que "os alunos convidados são recebidos e acompanhados por professores, alunos e auxiliares de acção educativa e visitam diversos espaços, desde o grande espaço de entrada e escadaria, os laboratórios de físico-química e de ciências naturais, a biblioteca, a sala do futuro, o jardim, os diversos átrios, o bar e a cantina, os campos, a sala de música e a sala de sessões e as oficinas de Educação Visual e Educação Tecnológica".

"No dia 24, as escolas visitantes são a EB1/PE Santo Amaro, a EB1/PE Boliqueime, a EB1/PE da Ladeira e o Colégio de São João; no dia 25, serão alunos do Colégio do Marítimo, da EB1/PE da Achada, revela acrescentando que "também haverá um momento em que os alunos de 4.º ano do edifício do Curral das Freiras virão ao edifício de Santo António conhecer melhor o espaço onde terão aulas a partir do 5.º ano".

O total de visitantes ronda os 100 alunos.

A equipa coordenadora salienta o grande envolvimento da comunidade nesta iniciativa, assim como o entusiasmo e a curiosidade dos alunos visitantes. Também refere o interesse de muitos departamentos e de muitos grupos disciplinares que, desde o primeiro momento, se querem envolver na recepção aos alunos de 4.º ano.

E concluiu: "Os objectivos da actividade são, em traços gerais, apresentar as potencialidades do estabelecimento de Santo António a alunos, encarregados de educação, professores/as das escolas do 1.º ciclo da freguesia de Santo António e freguesias vizinhas; dinamizar as relações de colaboração com as escolas do 1.º ciclo; potenciar as atividades interpares entre alunos de vários níveis de ensino; desenvolver capacidades proativas de envolvimento social entre os alunos de vários níveis de ensino; e desenvolver o sentido de pertença a uma comunidade mais alargada".