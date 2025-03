“Este governo tem todas as condições políticas e não tem desculpa para não resolver os problemas da Madeira”

“Este governo (PSD/CDS-PP) tem todas as condições políticas e não tem desculpa para não resolver os problemas da Madeira, dos madeirenses e dos porto-santenses”. Esta é uma das conclusões de Paulo Cafôfo, presidente do PS/M após a audição no Palácio de São Lourenço, convocada pelo Representante da República para a Madeira, no rescaldo das eleições regionais antecipadas de domingo.

O também cabeça-de-lista do PS nas últimas eleições prometeu marcação cerrada à governação liderada pelo PSD.

“O PS vai fazer na oposição uma marcação cerrada aos actos deste governo, uma marcação cerrada com uma fiscalização rigorosa, muito determinada e fundamentada. Uma oposição que será construtiva, pois vamos apresentar na Assembleia Legislativa muitas propostas para melhorar a vida dos madeirenses e dos porto-santenses, por que é para isso que nós fomos eleitos. Espero é que da parte do Governo Regional haja abertura, não só para o diálogo, mas para aceitar propostas da oposição e que entremos aqui numa maioria absolutista que chumba tudo aquilo que vem do PS”, sublinhou.

Sobre o futuro do PS/M e em particular da sua liderança regional, Paulo Cafôfo recusou falar, alegando que “hoje não é o momento de falar” da sua situação nem da situação do partido que lidera.