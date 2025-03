JPP pronto para governar a Madeira com Élvio Sousa na Presidência do Governo Regional

‘Estamos prontos!’ tem sido o slogan do Juntos Pelo Povo (JPP) nesta campanha para as Regionais 2025 deste domingo. O partido liderado por Élvio Sousa, que volta a ser o cabeça-de-lista e candidato assumido a presidente do Governo Regional, fica marcada por apelos a uma “maioria de confiança” nestas eleições antecipadas em que o JPP ambiciona ser governo na Região.

Élvio Sousa não só assegura estar preparado para suceder a Miguel Albuquerque na Presidência do Governo Regional, como garante que o partido está pronto e preparado para governar a Madeira.

Objectivo justificado porque a Madeira precisa de uma alternativa credível, que conheça por dentro os problemas do povo, que assuma verdadeiros compromissos para mais transparência, melhor gestão e maior qualidade de vida aos madeirenses e porto-santenses.

Com um programa de governo assente em dez eixos prioritários e várias promessas, como seja o compromisso de construir 500 habitações por ano, aumentar o complemento de reforma em 150 euros, pagar a banana extra a 1 euros mais a ajuda europeia (1,36 euro/kg) entre outras medidas, a campanha do JPP teve como (único) alvo o PSD de Miguel Albuquerque.

“Por isso é que o nosso programa assenta na resolução dos problemas que mais assolam os madeirenses e porto-santenses, nomeadamente na saúde, reduzindo as listas de espera e responder com maior celeridade a quem precisa de consultas, exames, cirurgias e medicamentos; no flagelo que é a falta de habitação a preços que os jovens, a classe média e os que são despejados das casas possam pagar; e na redução do custo de vida, regulando o preço da garrafa de gás, baixando o preço do transporte marítimo de mercadorias e trazendo de volta o ferry para o transporte de passageiros e carga e assim reduzir custos e baixar o custo de vida” – Élvio Sousa

Candidatura que ontem veio a público acusar o Governo Regional de ter esbanjado mais de 6 mil euros para pagar a uma sociedade de advogados serviços nunca prestados. A denúncia feita por Élvio Sousa, que afirmou ter provas documentais, serviu para reforçar a ideia da falta de confiança em Miguel Albuquerque e no PSD para gerir o dinheiro dos contribuintes da Madeira e Porto Santo e, ao mesmo tempo, salientar "a importância do papel fiscalizador do JPP aos actos governativos".

Juntos pelo Povo que esta noite fará o encerramento da campanha no Estádio do Marítimo (Estádio dos Barreiros), com o derradeiro discurso do candidato do JPP à presidência do Governo Regional, Élvio Sousa.