ANAC vem à Madeira validar condições para segundo meio aéreo

No âmbito do processo de ampliação do Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC), com vista a dotar as infra-estruturas, na Cancela, de condições para ‘acomodar’um segundo meio aéreo, que tem sido reivindicado ao Estado pelo Governo Regional, deslocam-se, esta semana, à Região os inpectores da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A informação foi avançada aos jornalistas por Richard Marques, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos-programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros da Região, que hoje teve lugar, na Cancela. O presidente do SRPC deu conta de que a prioridade foi apresentar o respectivo projecto de ampliação, seguindo-se a referida visita.