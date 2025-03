Aeroporto a ser poupado, para já, a problemas

Com dois voos de chegada e respectivas partidas já cancelados, da companhia TAP, o Aeroporto da Madeira, para já parece estar a funcionar com a normalidade possível, dadas as condições meteorológicas adversas.

Dois voos da Easyjet já aterraram. O primeiro (EJU7751) pelas 8h19, a tempo e sem contratempos, proveniente do Porto. O segundo (EJU7631) proveniente de Lisboa, aterrou pelas 8h45 em rota directa e sem desvios.

Quanto aos voos da TAP já cancelados desde ontem, eram os 2 últimos e seriam provenientes de Lisboa, para hoje voltarem a embarcar passageiros. mas, no caso, ficaram em terra, mas já sabiam de antemão.

Na listagem da ANA, nomeadamente para chegadas, há vários voos adiados, nomeadamente que tinham chegada à Madeira de amnhã, mas foram agendados para a tarde e noite desta quarta-feira.