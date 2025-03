JPP promete subida para 150 euros no complemento de reforma dos idosos

O cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo (JPP) assumiu, este domingo, o compromisso de aumentar para 150 euros o complemento de reforma para os idosos, caso vença as eleições do próximo domingo.

“Vamos aumentar o complemento de reforma em 150 euros, o que dará mais 500 euros por ano”, anunicou Élvio Sousa, durante uma acção de contacto com a população, em Santo António.

O candidato a líder do Governo evidenciou ainda que, a concretizar-se, a dita medida atingiria “cerca de 2.600 beneficiários do complemento de reforma da Região, com um impacto no Orçamento de 1,3 milhões de euros". Esta verba "virá do nosso programa de redução da despesa em cerca de 59 milhões de euros”, explicou.

Em jeito de crítica, o secretário-geral do JPP realçou que “só a nomeação de técnicos especialistas feita por Miguel Albuquerque, tem um custo anual superior a três milhões de euros, esse valor daria para aumentar para o dobro o complemento de reforma dos idosos”.

Outra área que, segundo o partido, precisa de “uma intervenção célere e decisiva” é a das altas problemáticas. Élvio Sousa prevê, neste contexto, a criação de "uma rede de cuidados continuados a partir da adaptação de escolas e edifícios públicos que se encontram desactivados".

“Temos de construir mais lares e aumentar o número de camas”, destacou, mencionado que o programa de Governo do JPP reserva "10 milhões de euros para solucionar este problema".

Durante a iniciativa de campanha, o candidato aproveitou ainda para explicar ao eleitorado "as três áreas prioritárias de um Governo JPP", nomeadamente: "o plano para a construção urgente de 500 habitações para jovens, classe média e os que são despejados das suas casas; refundar o Serviço Regional de Saúde para assegurar medicamentos a tempo e horas e esperar o mínimo para consultas, exames e cirurgias; redução do custo de vida com a regulação do preço do gás, baixar o preço das mercadorias e trazer de volta a linha ferry de passageiros e mercadorias para baixar preços".