Benfica acerta calendário em Barcelos de olho na liderança

O Benfica acerta hoje em Barcelos o calendário da I Liga de futebol, em jogo em atraso da 24.ª ronda em que visita o Gil Vicente e pode, em caso de vitória, alcançar o Sporting na liderança.

O jogo, inicialmente agendado para o primeiro fim de semana de março, tinha sido adiado devido aos compromissos do Benfica na Liga dos Campeões, entretanto eliminado pelo FC Barcelona, e do Gil Vicente na Taça de Portugal, afastado pelo Sporting.

À entrada para o jogo de hoje (20:15), as 'águias' ocupam o segundo lugar, com menos um jogo e 59 pontos, a três dos 'leões', enquanto os gilistas, que passaram a contar desde o início do mês com o treinador César Peixoto, ex-Moreirense, são 14.ºs.

O técnico benfiquista, Bruno Lage, já deverá poder contar com Di María, recuperado de uma lesão que o deixou de fora oito jogos, e, também, com o argentino Otamendi, regressado dos compromissos na seleção campeã mundial, sendo que ambos estão convocados para Barcelos, segundo adiantou o treinador.

Do lado do Gil Vicente, César Peixoto quererá, no mínimo, repetir o desempenho que conseguiu já esta época com o Moreirense, quando travou o Benfica ainda em agosto (1-1), resultado que 'ajudou' ao despedimento de Roger Schmidt.

Esta partida em atraso antecede a 27.ª jornada da I Liga, na qual o Benfica jogará apenas na próxima quarta-feira, em casa com o Farense, e o Gil Vicente na terça-feira, de visita ao Boavista, no Estádio do Bessa.