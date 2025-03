Triunfo sofrido do Benfica em Vila do Conde

Um golo de Aktürkoglu permitiu hoje ao Benfica vencer em casa do Rio Ave 3-2, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, em que os 'encarnados' chegaram a permitir aos vila-condenses recuperar de dois golos.

O Benfica, que somou o sexto trufo consecutivo para a Liga, chegou a deter dois golos de vantagem, depois dos golos de Kökçü, aos 30 minutos, e de Pavlidis, aos 53, de grande penalidade, mas permitiu que o Rio Ave, que somou a segunda derrota seguida, chegasse ao empate, com tentos de Aguilera, 64, e de Clayton, 75, tendo o turco sentenciado a partida, aos 81.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se na perseguição ao Sporting, sendo segundo com 59 pontos, a três dos 'leões' e com menos um jogo, enquanto o Rio Ave é 11.º, com 29.