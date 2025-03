Elfyn Evans vence Rali Safari e cimenta liderança do WRC

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali Safari, no Quénia, terceira ronda do Campeonato do Mundo (WRC) e cimentou a liderança da classificação de pilotos para uma margem nunca antes conseguida após três provas.

O piloto galês, de 36 anos, concluiu a jornada africana com o tempo de 4:20.03,8 horas, deixando na segunda posição o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 1.09,9 minutos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 3.32,0 minutos, na terceira posição.

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Evans, que nunca tinha triunfado em duas rondas seguidas, o que lhe permite ter já 36 pontos de vantagem no campeonato, algo inédito na história do WRC nesta altura da temporada.

Evans é o terceiro piloto britânico a vencer o Safari, juntando-se a Colin McRae e Richard Burns.

"Tenho de agradecer aos adeptos que nos vieram apoiar e à equipa", disse o galês, numa prova em que os pilotos foram parcos em comentários, em resposta às multas aplicadas pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) por linguagem imprópria.

O piloto da Toyota chegou a este derradeiro dia de competição com quase dois minutos de vantagem, margem suficiente que lhe permitiu gerir o andamento numa prova cheia de armadilhas, que apanharam dois dos seus companheiros de equipa, o finlandês Kalle Rovanperä e o japonês Takamoto Katsuta.

Rovanperä, que já tinha sofrido problemas na suspensão traseira do seu Yaris no sábado, foi hoje forçado a desistir devido a problemas elétricos.

Já Katsuta entrou ao ataque na derradeira especial, acabando por capotar. O japonês conseguiu regressar à prova depois de ter tido ajuda de espetadores para colocar o carro de novo em quatro rodas, terminando a especial. Contudo, os danos sofridos forçaram o nipónico a desistir antes de chegar à assistência final, perdendo o quarto lugar que ocupava.

Desolado, o piloto pediu desculpa à equipa pelo erro.

O finlandês Sami Pajari (Hyundai i20) subiu, assim, a quarto e o luxemburguês Gregoire Munster (Ford Puma) foi o quinto classificado.

No Mundial, Evans tem, agora, 88 pontos, contra os 52 de Neuville.

A próxima ronda será uma das novidades do campeonato, o Rali das Ilhas Canárias, em Espanha, de 24 a 27 de abril, prova que antecede o Rali de Portugal (15 a 18 de maio).