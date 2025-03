Benfica-Sporting agendado para sábado 10 de Maio

O dérbi Benfica-Sporting, da penúltima jornada e que pode decidir o título de campeão nacional de futebol, ficou agendado para 10 de maio, um sábado, revelou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A Liga anunciou hoje as datas e horários de mais cinco jornadas, entre a 29.ª e a 33.ª, com destaque para o dérbi da penúltima ronda, que pode ser decisivo nas contas do título, estando as duas equipas separadas atualmente por três pontos, com vantagem para os 'leões', que contam mais um jogo do que as 'águias'.

Na 29.ª jornada, o destaque vai para a deslocação do Sporting aos Açores para defrontar o Santa Clara, umas das sensações da presente temporada, que medem forças a partir das 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de sábado, 12 de abril, pouco antes de o Casa Pia receber o FC Porto, atual terceiro classificado, a nove pontos do comandante.

O jogo 'grande' da 30.ª jornada, o Vitória de Guimarães-Benfica, vai fechar a ronda no dia 19 de abril, um sábado, enquanto as deslocações da 31.ª jornada do FC Porto à Amadora e do Sporting ao Bessa ficaram agendadas para as 20:30 de sábado (26 de abril) e 20:30 de domingo (27 de abril), respetivamente.

Para a 32.ª jornada, o Benfica desloca-se a casa do Estoril Praia num sábado, 03 de maio, defrontando os 'canarinhos' a partir das 20:30.