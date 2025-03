Sporting defende liderança na Reboleira perante 'ameaça' do rival Benfica

O Sporting procura defender a liderança da I Liga de futebol no reduto do Estrela da Amadora, numa 27.ª jornada em que o mais direto perseguidor, Benfica, recebe o 'aflito' Farense e o FC Porto joga no Estoril.

O campeão nacional lidera a prova com 62 pontos e atravessa um bom momento, face às três vitórias seguidas antes da pausa para as seleções, todas por 3-1 e com golos do sueco Viktor Gyökeres, de regresso à melhor forma.

Contudo, o rival Benfica segue logo atrás, com menos três pontos, e os 'leões' podem entrar em campo na Reboleira já em igualdade pontual com as 'águias', caso estas superem o Gil Vicente, na sexta-feira, em Barcelos, em jogo em atraso da 24.ª ronda.

Para o confronto agendado para as 18:00, no Estádio José Gomes, diante do emblema amadorense, que não triunfa há quarto jogos, o técnico 'leonino' Rui Borges continua privado dos lesionados Nuno Santos, St.Juste, João Simões, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança e, por castigo, não conta com Maxi Araújo.

Os 'encarnados' vão fechar a jornada 27 apenas na quarta-feira, no Estádio da Luz, quando receberem o Farense e, à imagem dos 'leões', também querem manter a sequência de triunfos na prova -- somam seis seguidos na I Liga.

Até ao final do campeonato, os algarvios são, provavelmente, o oponente mais acessível para a equipa comandada por Bruno Lage, pelo que vencer é obrigatório para não deixar fugir o Sporting na liderança.

Ausentes da receção ao antepenúltimo colocado da prova estão Alexander Bah, Manu Silva e Tiago Gouveia, todos devido a lesão, enquanto Di María e Amdouni podem recuperar a tempo do desafio.

No último lugar do pódio, com 53 pontos, os mesmos do Sporting de Braga (quarto), está o FC Porto, que tem sido inconsistente a nível de exibições e resultados. Ainda assim, mantém-se à espreita de 'escorregadelas' de Sporting e Benfica, em vésperas de receber as 'águias' no clássico da 28.ª ronda, em 06 de abril.

As últimas deslocações ao Estádio António Coimbra da Mota revelaram-se quase sempre complicadas para os 'dragões' -- na época passada perderam para o campeonato e Taça da Liga - e no domingo, a partir das 18:00, não deverá ser diferente, embora o conjunto anfitrião, oitavo, não vença há três jogos.

O treinador argentino Martín Anselmi só não pode contar com Marko Grujic e Vasco Sousa, que recuperam de lesão.

O Sporting de Braga quer manter viva a luta pelo último lugar do pódio na receção ao Arouca, no sábado, com um eventual triunfo a colocar pressão no FC Porto, sendo que uma igualdade também deixa os minhotos, provisoriamente, à frente dos 'dragões'.

No mesmo dia, o jogo Casa Pia-Rio Ave vai abrir a 27.ª jornada, a partir das 15:30, um duelo entre duas equipas que procuram regressar às vitórias na competição e terá arbitragem de Catarina Campos, que será a primeira mulher a arbitrar um embate da I Liga.

No domingo, o Famalicão será o anfitrião do AVS, enquanto o Santa Clara recebe o Nacional, com o dérbi de Guimarães entre Moreirense e Vitória a encerrar o dia, em Moreira de Cónegos.

Depois de medir forças com o Benfica para a jornada em atraso, o Gil Vicente desloca-se ao Bessa, na terça-feira, para defrontar o lanterna-vermelha Boavista.

Programa da 27.ª jornada:

- Sábado, 29 mar:

Casa Pia - Rio Ave, 15:30

Estrela da Amadora -- Sporting, 18:00

Sporting de Braga -- Arouca, 20:30

- Domingo, 30 mar:

Famalicão -- AVS, 15:30

Santa Clara -- Nacional, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Estoril Praia - FC Porto, 18:00

Moreirense - Vitória de Guimarães, 20:30

- Terça-feira, 01 abr:

Boavista - Gil Vicente, 20:15

- Quarta-feira, 02 abr:

Benfica -- Farense, 20:15