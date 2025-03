Benfica bate Sporting e está nas 'meias' da Taça de Portugal feminina

O detentor do troféu Benfica qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal feminina de futebol, ao vencer o Sporting por 3-2, em encontro disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

A canadiana Marie Alidou, aos 45+1 minutos, a brasileira Nycole Raysla, aos 60, e Lúcia Alves, aos 83, marcaram os tentos das 'encarnadas', vencedoras da prova em 2018/19 e 2023/24, enquanto Telma Encarnação deu duas vezes vantagem às 'leoas', aos 34 e 45+3.

Nas meias-finais, a duas mãos, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Valadares Gaia e o secundário Rio Ave.