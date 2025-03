“Não faço questão de ser presidente da Assembleia", assume Rodrigues

O CDS-PP elegeu ontem à noite um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. O partido perdeu votos e um mandato, mas o reeleito José Manuel Rodrigues assume um papel decisivo no novo cenário governativo. O apoio ao PSD é dado como certo, faltando apenas decidiu os pormenores do acordo, com a reunião a ter lugar esta tarde.

Também esta tarde, em declarações exclusivas à RTP-3, o ainda presidente da Assembleia Legislativa da Madeira confirmou as negociações com o PSD de Miguel Albuquerque e disse que não “faz questão” de permanecer no cargo que ocupou nos últimos anos.

“Continuar [como presidente da ALM] não está por enquanto em cima da mesa”, assumiu, por entender haver problemas mais concretos que precisam de resolução, mas também sem precisar qual a base de um novo acordo, de incidência parlamentar ou de coligação com os social-democratas, que ficaram a um mandato da maioria absoluta, ao elegerem 23 deputados.

“Os partidos se devem entender em nome da estabilidade política e da governabilidade da Região, que tem sido afectada nos últimos 18 meses por crises políticas”, assumiu, sendo que o CDS-PP pretende um acordo que lhe garanta o cumprimento das suas propostas.